Екатеринбург снова окутал смог из-за природных пожаров
Екатеринбург, 22 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 22 сентября отмечается смог. Об этом сообщают местные жители.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Смог в Екатеринбурге
Также граждане фиксируют запах гари. По данным Накануне. Ru, причиной всего этого стали природные пожары. Также влияет и слабый ветер.
В свердловском управлении МЧС уже выпустили рекомендации для населения о том, что делать во время смога. Гражданам рекомендуют носить маски и пить больше воды.