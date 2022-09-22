Екатеринбург, 22 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 22 сентября отмечается смог. Об этом сообщают местные жители.

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог в Екатеринбурге

Также граждане фиксируют запах гари. По данным Накануне. Ru, причиной всего этого стали природные пожары. Также влияет и слабый ветер.

В свердловском управлении МЧС уже выпустили рекомендации для населения о том, что делать во время смога. Гражданам рекомендуют носить маски и пить больше воды.