Париж, 22 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен призвала главу государства Эммануэля Макрона отказаться от пенсионной реформы. Об этом французский политик написала в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Эммануэль Макрон предпочитает подчиняться Европейскому союзу, а не народной воле. Он должен отказаться от этого проекта реформ», — написала Марин Ле Пен в Twitter.

В своем сообщении Марин Ле Пен ссылается на социологический опрос. Согласно опросу, проведенному Odoxa, 72% французов выступают против переноса установленного законом пенсионного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, глава французского государства Эммануэль Макрон должен уточнить основные направления законопроекта об «ускорении возобновляемых источников энергии», который будет представлен в совете министров 26 сентября.

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