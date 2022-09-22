Екатеринбург, 22 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге организована проверка качества воздуха после жалоб местных жителей на запах гари. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог в Екатеринбурге

Специалисты советуют екатеринбуржцам по возможности не выходить на улицу и не открывать окна. Также рекомендованы обильное питьё и частая влажная уборка.

Отметим, 22 сентября жители Екатеринбурга жалуются на запах гари и смог. Причиной могли стать торфяные пожары в уральской столице.