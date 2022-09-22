Пекин, 22 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Люди на Ближнем Востоке являются хозяевами своей судьбы, и именно они должны взять на себя ведущую роль в вопросах безопасности региона, заявил член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И на 2-м Форуме по безопасности на Ближнем Востоке, проведенном Китайским институтом международных исследований в Пекине, сообщает 21 сентября газета Global Times.

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

Ван подчеркнул, что все виды юрисдикции с длинными руками, несанкционированные Организацией Объединенных Наций, должны быть отвергнуты. Три года назад состоялся первый Ближневосточный форум по безопасности, на котором был достигнут консенсус в отношении поддержания безопасности на Ближнем Востоке. На протяжении трех лет Форум поддерживал многосторонность, укреплял правосудие и стимулировал развитие и сотрудничество, сказал Ван в своем обращении к участникам мероприятия по видеосвязи.

Исходя из новых ситуаций на Ближнем Востоке и изменений в международном ландшафте, совместное решение проблем безопасности в регионе является как общим желанием стран Ближнего Востока, так и должной ответственностью международного сообщества. Инициатива глобальной безопасности имеет большое значение для мира и стабильности на Ближнем Востоке, поскольку она четко описывает, как достичь общей безопасности для всех стран, сказал Ван. Китай готов реализовать Глобальную инициативу в области безопасности и сотрудничать со странами Ближнего Востока и международным сообществом в целом для создания новых рамок безопасности на Ближнем Востоке.

Ван призвал к идее «общей безопасности» среди стран региона, что означает, что безопасность всех стран должна быть хорошо защищена, вместо того чтобы ставить абсолютную безопасность какой-то одной страны на первое место. Помимо традиционных угроз безопасности, необходимо также решать проблемы пандемии COVID-19, продовольственной безопасности и энергетики. Ван призвал страны разрешать споры путем диалога и переговоров, а не односторонних шагов или применения силы.

Доминирующая роль стран Ближнего Востока в их собственных делах должна быть четко обозначена, и Китай поддерживает страны Ближнего Востока в создании региональной системы безопасности в соответствии с реальностью в духе независимости, исследуя путь долгосрочной безопасности с региональными особенностями, сказал Ван.

Страны Ближнего Востока должны придерживаться целей и принципов Устава ООН и выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН по горячим вопросам Ближнего Востока, особенно по палестинскому вопросу, отметил Ван. Гегемония и запугивание должны быть отвергнуты, и всем односторонним санкциям и юрисдикции с длинными руками, не санкционированным ООН, следует противостоять.

Китай выступает за скорейшее возобновление мирных переговоров между Израилем и Палестиной на основе решения о создании двух государств и призывает к созыву более авторитетной и влиятельной международной мирной конференции. Китай поддерживает страны Персидского залива в укреплении диалога и ослаблении конфликтов и выступает за создание платформы для диалога по вопросам безопасности в Персидском заливе.

Как стратегический партнер стран Ближнего Востока, Китай всегда был важной и конструктивной силой в продвижении мира и поддержке развития на Ближнем Востоке, сказал Ван, добавив, что Китай продолжит сотрудничать со странами Ближнего Востока и международным сообществом в целом, прилагая неустанные усилия для достижения мира и стабильности в регионе.

У США есть ужасный послужной список нарушений прав человека в таких странах, как Ирак, Афганистан и Сирия на протяжении многих лет, включая военные преступления, связанные с убийством мирных жителей и разграблением нефти. Их военные действия также вызвали столкновение цивилизаций, включая сожжение копий Корана, а США терпели или даже косвенно поддерживали террористические и экстремистские силы в регионе, чтобы служить своей стратегии борьбы с сирийским правительством, согласно китайским ученым по изучению Ближнего Востока и вопросам прав человека на пресс-салоне, проведенном Всекитайская ассоциация журналистов провела это мероприятие в августе в Пекине.

Военные преступления США и нарушения прав человека в регионе заставляют все больше и больше стран Ближнего Востока, особенно крупных региональных держав, осознавать важность стратегической автономии и развития, и теперь они смотрят на Восток в поисках более глубокого сотрудничества, считают китайские эксперты.