Москва, 22 сентября 2022, 09:42 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало кадры теоретической и практической подготовки экипажей танков и боевых машинах пехоты для действия штурмовых отрядов Центрального военного округа ВС РФ в зоне проведения спецоперации.
Отмечается, что в ходе мероприятия военнослужащие проходят курс теоретической подготовки по знанию основных узлов и вооружения боевых машин.
Также с российскими военными проводятся занятия по тактической медицине, куда входит оказание первой помощи при различных ранениях.