Москва, 22 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры теоретической и практической подготовки экипажей танков и боевых машинах пехоты для действия штурмовых отрядов Центрального военного округа ВС РФ в зоне проведения спецоперации.

Mil.ru Танк

Отмечается, что в ходе мероприятия военнослужащие проходят курс теоретической подготовки по знанию основных узлов и вооружения боевых машин.

«На практике отрабатывают навыки вождения военной техники и повышают мастерство ведения огня из штатного вооружения танка Т-72 и Т-80 и БМП по различным типам мишеней с короткими остановками и в движении», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также с российскими военными проводятся занятия по тактической медицине, куда входит оказание первой помощи при различных ранениях.