Южно-Сахалинск, , 09:14 — REGNUM На Сахалине и Курилах утром 22 сентября казаки добровольно, не дожидаясь повесток, пришли в военкоматы для участия в специальной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Казаки Skwrz.ru

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«По традиции, ранним утром, поддержать казаков перед убытием к месту сборов собрались семьи и духовники казачьих обществ, которые провели молебны и благословили казаков на ратное дело. Испокон веков казаки были войнами, защитниками своего Отечества. В современных реалиях традиции воинского служения остаются актуальными по сей день. Крайне важно сплотиться и поддержать решение главы государства, присоединившись к борьбе за сохранение русского мира», — рассказал атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Александр Агибалов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.