Вашингтон, 22 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В случае, если Россия якобы применит на территории б. УССР ядерное оружие, армия США нанесёт «сокрушительный удар» по российским военным базам на полуострове Крым. Такое мнение 22 сентября высказал генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес в интервью газете Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В то же время, американский военный отметил, что он считает вариант развития ситуации, при котором президент России Владимир Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия маловероятным, однако, как считает Ходжес, реакция президента США Джо Байдена на это будет «быстрой и жесткой».

При этом отставной генерал армии США добавил, что ответ Вашингтона в этом случае необязательно будет ядерным, хотя при этом американская сторона попытается «уничтожить Черноморский флот или уничтожить российские базы в Крыму».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США «никогда» не признают итоги референдумов на освобождённых территориях б. УССР.