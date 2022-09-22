Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации граждан трудным, но необходимым шагом. Об этом губернатор заявил в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Напомним, 21 сентября глава Северной столицы провёл совещание с участием членов городского правительства, на котором обсудили поставленные Путиным задачи по мобилизации.

«Мы понимаем, что в сложившейся ситуации Указ Президента о частичной мобилизации был трудным, но необходимым шагом для защиты интересов России», — написал Беглов.

По поручению губернатора в Петербурге подготовят предложения по мерам поддержки мобилизуемых и их семей. Губернатор пообещал информировать горожан о ситуации с мобилизацией.

Напомним, что в Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации. Её возглавил Александр Беглов.