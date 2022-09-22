В ЛНР объяснили обмен националистов «Азова»*
*запрещённая в России организация
Москва,
22 сентября 2022, 09:12 — REGNUM Посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник прокомментировал состоявшийся обмен военнопленными.
Родион Мирошник
Council.gov.ru
Ранее в СМИ появилась информация об обмене боевиков нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на российских военных.
«Наших ребят удалось вырвать из ада, и это главное», — написал Мирошник в телеграм-канале.
Отметим, что официального подтверждения с российской стороны факта и обстоятельств обмена пока нет, слова Мирошника это первый комментарий должностного лица со стороны союзников по данной теме.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.