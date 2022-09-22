* запрещённая в России организация

Москва, 22 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник прокомментировал состоявшийся обмен военнопленными.

Council.gov.ru Родион Мирошник

Ранее в СМИ появилась информация об обмене боевиков нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на российских военных.

«Наших ребят удалось вырвать из ада, и это главное», — написал Мирошник в телеграм-канале.

Отметим, что официального подтверждения с российской стороны факта и обстоятельств обмена пока нет, слова Мирошника это первый комментарий должностного лица со стороны союзников по данной теме.