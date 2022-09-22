Москва, , 09:11 — REGNUM В Москве в июне–августе 2022 года на треть увеличились обороты гостиниц, ресторанов и туристических агентств, сообщается 22 сентября на портале мэра столицы.

Действующий отель. Москва Travel.ru

Так, обороты гостиниц за три месяца достигли 23,9 млрд руб., что на 17,8% больше показателей лета 2021 года, обороты ресторанов и кафе — 140,2 млрд руб. (на 56,7%). Турагентства получили выручку в размере 235,3 млрд руб. (на 44,2%).

По мнению заммера по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, это связано с отменой антиковидных ограничений и ростом популярности внутреннего туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в январе–июне 2022 года обороты малого и среднего бизнеса достигли 1,87 трлн рублей.

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