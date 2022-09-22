Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Телеканал NBC опубликовал трейлер второго сезона фантастико-драматического сериала «Ла-Брея». Ролик был выложен 22 сентября на портале Comicbook.

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В новом промовидео авторы шоу рассказали о том, чего зрители могут ожидать от новых эпизодов. Они также дали понять, что, по сюжету продолжения, на Земле появится ещё одна большая воронка, на этот раз — в другом месте штата США Калифорния. Отметим, что в рамках второго сезона «Ла-Брея» будет выпущено 14 эпизодов.

Напомним, премьера «Ла-Брея» состоялась на NBC 28 сентября 2021 года. Сюжет сериала рассказывает о том, как в центре Лос-Анджелеса появляется огромная воронка, которая поглощает здания, машины и людей. Попавшие в бездну оказываются в загадочном первобытном мире без развитой цивилизации.