Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь Соединенных Штатов, спецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил на полях Генассамблеи ООН, что «всегда готов» встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и решать климатические проблемы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Керри

«Я всегда готов встречаться с господином Лавровым для решения связанных с климатом проблем. И я бы воздержался от комментирования [киевской] тематики», — сказал он РИА Новости.

Керри находится на мероприятиях высокого уровня Генассаблеи ООН, где присутствует и российская делегация во главе с Лавровым.