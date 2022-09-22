Благовещенск, , 09:17 — REGNUM В Амурской области началась частичная мобилизация граждан, которые находятся в запасе. Заседание призывной комиссии, посвящённое этой теме, провёл губернатор региона Василий Орлов, об этом он сообщил 22 сентября в своём телеграм-канале.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я возглавляю призывную комиссию Амурской области. Как вы знаете, президент поручил главам регионов обеспечить призыв людей на службу по частичной мобилизации. Количество и сроки определяет министр обороны», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что призывная комиссия Приамурья будет работать по заданию Генштаба РФ. Главы муниципалитетов региона ознакомлены с порядком проведения мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости призыва части военнослужащих из запаса заявил 21 сентября президент России Владимир Путин. Призваны будут порядка 300 тыс. человек.