Париж, , 09:05 — REGNUM Глава французского государства Эммануэль Макрон должен уточнить основные направления законопроекта об «ускорении возобновляемых источников энергии», который будет представлен в совете министров 26 сентября, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Официальный сайт президента Франции

Эммануэль Макрон открывает в четверг, 22 сентября, в Сен-Назер первую морскую ветряную электростанцию.

«Это начало пути, первый шаг к массовому развитию возобновляемых источников энергии», — обещает Елисейский дворец.

Проект проходит под лозунгом укрепить «энергетический суверенитет» Франции в условиях резкого роста цен на углеводороды и перед лицом рисков дефицита. Глава государства отправится на лодке к месту установки 80 ветряков, развернутых в 12-20 км от побережья Пулигена и Круазика. Эммануэль Макрон также посетит Chantiers de l’Atlantique в Сен-Назер, где собираются ветряные турбины перед их установкой в ​​море.

Для запуска ветряной площадки во Франции требуется в среднем десять лет, по сравнению с пятью годами в Германии и шестью в Великобритании.

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