Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Односторонние санкции против России недопустимы, как и вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Об этом министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил в своём выступлении на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Глава кубинского МИД сообщил, что Гавана выступает за дипломатическое решение конфликта в б. УССР, которое обеспечило бы всем безопасность и суверенитет.

«Мы выступаем против вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь и вновь отвергаем введение односторонних санкций против Российской Федерации», — подчеркнул Паррилья.

Как сообщало ИА REGNUM, сама Республика Куба находится под действием односторонних санкций, введённых США, более 60 лет.

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