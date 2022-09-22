Грозный, 22 сентября 2022, 09:05 — REGNUM Главарь чеченских сепаратистов за рубежом Ахмед Закаев будет найдет и уничтожен. Такое будущее ждет порочащего честь чеченцев деятеля уже в скором времени, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем видеообращении в Telegram-канале, сделанном на чеченском языке. Он пообещал добраться до Закаева, даже если это будет грозить ему трибунаом
По словам чеченского лидера, Закаева «нельзя назвать ни мужиком, ни женщиной», он порочит честь чеченских мужчин, призывает покинуть родину, бежать. В ответ на это Кадыров заявил, что чеченцы — «свободный народ в России», «сами решили быть в её составе и защищать».
Напомним, в январе 2021 года Рамзан Кадыров назвал Ахмеда Закаева террористом №1. Обратившись к международным организациям, чеченский лидер попросил выдать его властям РФ и Чечни для привлечения к ответственности.
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