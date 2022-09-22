Грозный, 22 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Главарь чеченских сепаратистов за рубежом Ахмед Закаев будет найдет и уничтожен. Такое будущее ждет порочащего честь чеченцев деятеля уже в скором времени, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем видеообращении в Telegram-канале, сделанном на чеченском языке. Он пообещал добраться до Закаева, даже если это будет грозить ему трибуналом.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Сейчас он находится в зоне спецоперации, и кто его настигнет первым, должен его уничтожить… Я доберусь до него, даже если весь мир перевернется, я готов даже пойти под трибунал», — приводит слова Кадырова РИА Новости.

По словам чеченского лидера, Закаева «нельзя назвать ни мужиком, ни женщиной», он порочит честь чеченских мужчин, призывает покинуть родину, бежать. В ответ на это Кадыров заявил, что чеченцы — «свободный народ в России», «сами решили быть в её составе и защищать».

Напомним, в январе 2021 года Рамзан Кадыров назвал Ахмеда Закаева террористом №1. Обратившись к международным организациям, чеченский лидер попросил выдать его властям РФ и Чечни для привлечения к ответственности.

«Выдайте нам этого шакала, мы его будем судить по всей строгости закона», — заявил Кадыров.