Уфа, 22 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Россия приВладимире Владимировиче Путине возвращает былое достоинство и авторитет в мире, наращивает экономическую и военную мощь, вновь становится по-настоящему сильной державой, твердо отстаивает многополярный мир. Об этом 22 сентября сообщил глава БашкирииРадий Хабиров на заседании в государственном собрании региона.

Gsrb.ru Радий Хабиров

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В своем выступлении глава Башкирии обратился к жителям региона.

«Мы живём в непростые времена, в сложную, по сути, в переломную эпоху. На нашу страну, на всех нас оказывается огромное давление извне. Но мы с вами стойко держим удар», — сообщил Хабиров, отметив, что Россия при Владимире Путине возвращает былое достоинство и авторитет в мире.

Он сообщил, что такая Россия пугает и вызывает у недругов приступы ярости.

«И они пытаются посеять в нашем общем доме страх и хаос. Их цель — ослабить, разобщить и, в конечном итоге, уничтожить нашу страну», — подчеркнул глава региона.

Он также напомнил, что в России живут в мире и согласии русские, татары, башкиры, марийцы, чуваши, удмурты и сотни других народов, которые вместе делят утраты и радости, вместе встают на защиту Родины.

«Как Шаймуратов и Доставалов, как Серафимов, Ильгамов и Насибуллин. Как тысячи российских воинов и добровольцев, которые сейчас плечом к плечу с братьями из Донбасса сражаются с нацистами и наёмниками», — заявил глава региона.

Он напомнил, что президент России подписал Указ о частичной мобилизации.

«Это вынужденное, но необходимое и взвешенное решение. Наш долг — выступить единым фронтом на защиту Отечества, братских народов Донбасса, Херсонщины, Запорожья, которые, выразив свою волю в предстоящих референдумах, хотят вернуться в российскую семью», — заявил Хабиров.

Он отметил, что граждане России могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны.

«Наша армия обладает новейшим вооружением, многие виды которого не имеют аналогов в мире», — подчеркнул глава Башкирии.

Он напомнил, что резервисты в Башкирии знали, что Родина вновь может призвать их для защиты своих границ, и были к этому готовы.

«Такое время пришло. Военный комиссариат республики проводит все необходимые мероприятия. В республике создан мобилизационный штаб, который координирует работу по выполнению Указа Верховного Главнокомандующего. Уверен — мы эффективно и в срок решим задачи, поставленные главой государства», — заявил он.

Он отметил, что вклад Башкирии в укрепление оборонного щита России всегда был очень значимым.

«Так было и так будет. И я уверен — мы не подведём», — заявил Хабиров.