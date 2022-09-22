Новосибирск, 22 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Сейчас решается вопрос о существовании нашей страны, и сил русского экспедиционного корпуса и частных армий оказалось катастрофически мало. Такое мнение высказал независимый депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, говоря о частичной мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

«Поступило несколько писем и вопросов связанных с объявленной вчера частичной мобилизацией. Ключевой из них — как успокоить паникующих близких. И вот тут я задумался. Сам-то я никак не успокаивал, просто в марте собрался и уехал в пылающий Мариуполь. А тут люди, в общем, никуда особенно не собирались, строили планы. Ясное дело, болели за наших, но никак не предполагали, что вот так дело повернётся. Однако, происходящее на Донбассе — это не футбольный матч, а кровавая драма, — считает Антонов. — Кто-то сейчас собирает вещи для участия в спецоперации, а кто-то покупает билеты в Стамбул. Что хочу сказать в этой связи. Страна живёт ровно до тех пор, пока в ней есть люди готовые за неё умирать. Так всегда было и так будет и в этот раз».

При этом, подчёркивает он, «страх есть и у тех кто бежит от мобилизации и у тех, кто откликнулся на призыв».

«Вопрос не в том, боишься ты или нет. Вопрос в том, мобилизует тебя страх или парализует. В условиях боевых действий страх может как спасти, так и погубить. Однако, находясь на передовой ты сам можешь оценить свой риск, а как быть родным и близким? Скажу так. За своих близких всегда больше переживаешь, чем за себя, так уж мы устроены, но вот паниковать не стоит, — отметил депутат. — Тот, кто принял для себя решение идти и защищать Родину, совершает Поступок, вставая в одном ряду с другими защитниками нашего Отечества от древности до наших дней. Воинам нашим нужна поддержка родных и близких, нужна их вера в нашу победу и скорое возвращение домой. И задача близких дать нашим воинам такую опору. Те же, кто сейчас «труса празднуют», покрывают своё имя несмываемым позором».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что «как губернатор, как гражданин, как человек» поддерживает решение о проведении частичной мобилизации на территории России.

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