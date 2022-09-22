Астана, , 09:04 — REGNUM Депутаты сената Казахстана 22 сентября приняли закон о возвращении 25 октября статуса национальной праздника — Дня республики. Об этом сообщает портал Zakon. kz.

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«В соответствии с данным законом 25 октября утверждается национальным праздником — Днём республики. Это историческое и очень важное решение. Независимость нашей страны действительно начинается с этой даты», — сказал председатель сената Маулен Ашимбаев.

Кроме того, депутаты поддержали исключения из перечня государственных праздников 1 декабря, который отмечали как День первого президента в годовщину победы на выборах экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Напомним, День республики Казахстана отмечается в годовщину принятия декларации о независимости, принятой 25 октября 1990 года. Также в стране 16 и 17 декабря отмечают День незначимости по случаю принятия конституционного закона «О государственной независимости Республики Казахстан» в 1991 году.

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