Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Важной роли, которую Россия играет в Организации Объединённых наций, её не может лишить никто. Об этом 21 сентября заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Mid.ru Сергей Лавров и Ван И

Как отметил Ван И, он очень рад снова видеть главу МИД РФ, которого он назвал «дорогим другом» и с которым они буквально недавно встречались на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

«Прежде всего, хочу поприветствовать вас и поздравить с тем, что вы все-таки приехали в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН. Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия — постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права», — сказал он.

Помимо того, глава китайского МИД напомним, что в ходе встречи в рамках недавнего саммита ШОС президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели обсуждение двусторонних вопросов и смогли достичь понимания по многим вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября китайская газета Global Times написала, что на фоне растущего давления со стороны США и Запада президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации военных резервов страны и указал, что Запад представляет угрозу существованию России, пообещав использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для противодействия угрозе ее территориальной целостности включая четырех регионов на востоке бывшей УССР, которые планируют провести референдумы в ближайшие дни