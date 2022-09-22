Нью-Йорк, США, , 09:01 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Египта Самех Шукри на полях Генассамблеи ООН пошутили по поводу выдачи американских виз.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, в начале встречи Лавров поинтересовался у Шукри, когда тот приехал в Нью-Йорк.

«В воскресенье (18 сентября), но у меня не было проблем с визой», — сказал со смехом Шукри.

«У меня тоже», — пошутил в ответ Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что несколько человек, входящих в российскую делегацию на Генассамблее ООН, не получили визу в соответствии с «недоброй традицией США».

Читайте также: США не дали визу двум членам делегации России на Генассамблее ООН