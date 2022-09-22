Нью-Йорк, США, 22 сентября 2022, 09:01 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Египта Самех Шукри на полях Генассамблеи ООН пошутили по поводу выдачи американских виз.
Так, в начале встречи Лавров поинтересовался у Шукри, когда тот приехал в Нью-Йорк.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что несколько человек, входящих в российскую делегацию на Генассамблее ООН, не получили визу в соответствии с «недоброй традицией США».
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