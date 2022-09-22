Свердловская область, 22 сентября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В посёлке Висим Горноуральскго городского округа Свердловской области после реконструкции открылась Аллея славы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации муниципалитета.

ИА REGNUM Георгиевская лента

Аллея славы расположилась в центральной части посёлка. Она ведёт к мемориалу воинам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Предполагается, что аллея станет ещё одним туристическим местом в посёлке. Сюда уже приезжают посетить музей Мамина-Сибиряка.

Реконструкцию аллеи провели в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». На работы потратили 9,4 млн рублей.