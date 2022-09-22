Владивосток, 22 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Приморье вышло на вторую строчку рейтинга после Москвы по уровню реальных зарплат руководителей. Аналитики hh.ru составили «зарплатный» список регионов РФ.

Kp40.ru В июне средняя заработная плата выросла на 6%

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Эксперты проанализировали данные 700 компаний — участников проекта «Банк данных заработных плат».

Самый высокий совокупный доход, включая все допвыплаты, на руководящих должностях выявлен в Москве — начальники получают в среднем 198 287 рублей. На втором месте — Приморье со 160 тыс. рублей заработка, в Санкт-Петербурге начальникам платят 131 132 рубля.

Среди регионов Дальнего Востока Хабаровский край на восьмом месте в рейтинге с зарплатой в 110 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, среднемесячная зарплата жителей Нижегородской области в январе–июле 2022 года достигла 44 450 рублей в месяц, что на 12% больше показателя аналогичного периода 2021 года.