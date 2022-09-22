Казань, , 09:20 — REGNUM В Татарии за январь–август 2022 года зарегистрировали 429 случаев (11 на 100 тыс. населения) острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, это ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 4,3% (448 случаев). Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Алкоголь Марина Каширская (с) ИА REGNUM

Порядка 89% отравившихся — это граждане в возрасте 18 лет и старше (382 случая против 396 в 2021 году), подростки составляют 4,7% или 20 случаев (6,7% или 30 случаев в 2021 году), дети — 6,3% или 27 случаев (4,9% или 22 случая). Основная доля отравившихся (81,1%) — мужчины.

Уровень смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за восемь месяцев составил 4 на 100 тыс. населения или 156 случаев, что выше прошлогоднего показателя на 8,1% (3,7 на 100 тыс. населения или 144 случая).

Ранее ИА REGNUM сообщало, за первое полугодие 2022 года в Татарии объемы продаж алкогольной продукции выросли на 6% (до 2,75 млн декалитров) по сравнению с этим же периодом прошлого года. Это стало рекордным показателем с 2013 года.

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