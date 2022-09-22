Ульяновск, , 08:58 — REGNUM В Ульяновской области проведут первую массовую акцию в поддержку референдумов в Донбассе и на территориях б. УССР. На площади в Ульяновске состоится концерт «Своих не бросаем», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Россия! Донбасс! Крым! Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Акция пройдёт вечером 23 сентября по инициативе регионального отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство». Концерт «Своих не бросаем» состоится на Соборной площади в Ульяновске.

«Мероприятие пройдёт в поддержку решения президента принять волю людей Донбасса и освобождённой [б. УССР], желающих провести референдумы о воссоединении с Россией», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 23 по 27 сентября в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о воссоединении с Россией. В Ульяновской области образуют четыре избирательных участка для участия граждан данных территорий в референдумах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев заявил, что «мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на Донбассе на растерзание палачам». Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин подчеркнул, что город стал «надёжным тылом» проведения специальной военной операции.