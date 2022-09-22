Токио, , 09:01 — REGNUM Ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе обсудили премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Ирана Ибрагим Раиси в ходе встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает 22 сентября агентство Kyodo.

Фумио Кисида Иван Шилов © ИА REGNUM

Раиси заявил о намерении развивать двусторонние отношения между Японией и Ираном в различных областях. Он и Кисида провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг СВПД.

«Премьер Кисида подчеркнул, что Япония продолжает поддерживать план и выразил надежду на скорейшее возвращение к нему всеми сторонами», — говорится в сообщении.

Лидеры также обсудили ситуацию в мире, в том числе на Ближнем Востоке и в б. УССР.

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