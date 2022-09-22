Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Ведущие американские банки подверглись давлению со стороны законодателей США, требовавших от них занять более жесткую позицию в отношении бизнеса с Китаем на фоне растущей напряженности по поводу суверенитета Тайваня и ситуации с правами человека в КНР, передает агентство Reuters.

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21 сентября во время слушаний в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США конгрессмен-республиканец Блейн Люткемайер задал вопрос руководителям банков о том, как они будут реагировать в гипотетическом случае вторжения Китая на Тайвань. Законодатели также попросили руководителей банков осудить «нарушения прав человека в Китае».

«Мы будем следовать указаниям правительства, которые десятилетиями состояли в том, чтобы работать с Китаем, — сказал главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан. — Если оно изменит эту позицию, мы немедленно изменим ее, как сделали это в России».

Генеральный директор JPMorgan & Chase Джейми Даймон и генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер согласились, заявив, что их банки будут следовать указаниям правительства, если Китай вторгнется на Тайвань.

Конгрессмен Люткемайер спросил Фрейзер, что будет делать Citigroup, если начнется война за Тайвань.

«Это гипотетический вопрос, — ответила Фрейзер. — Весьма вероятно, что наше присутствие будет сокращено».

Когда затем республиканец Ланс Гуден спросил, осудит ли она «нарушения прав человека в Китае», Фрейзер засомневалась.

«Осудить — это сильное слово, — сказала она. — Мы, конечно, очень огорчены этим».

Представитель JPMorgan Даймон также предупредил, что Соединенным Штатам придется конкурировать с глобальными китайскими банками, которые за последние годы стали крупнейшими в мире.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить нашу конкурентоспособность с лучшими китайскими банками в мире. Для будущего Америки очень важно, чтобы Америка сохранила свое финансовое превосходство», — сказал он.

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