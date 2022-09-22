Прага, , 08:55 — REGNUM Развитие цифрового пространства несёт в себе немалые риски. Об этом в ходе выступления в Генассамблее ООН заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Киберпространство geralt

Он напомнил, что развитие цифрового пространства является одним из приоритетов Чехии как нынешнего председателя Евросоюза.

«Это пространство несёт в себе много возможностей, но также таит и определённые риски. Кибератаки, киберпреступность, дезинформация — всё это тоже входит в понятие киберпространства, но одновременно содержит в себе и немалые риски», — цитирует РИА Новости главу внешнеполитического ведомства.

В качестве примера он указал на «дезинформацию, связанную с пандемией коронавируса», которая унесла немало человеческих жизней.

По словам министра, Чехия продвигает концепцию цифрового гуманизма, который ставит человека в центр развития новых технологий.

«Мы выступаем за открытое, безопасное и стабильное киберпространство, где к правам человека относятся столь же уважительно, как и вне сети», — подчеркнул Липавский.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Северной Македонии заявили о том, что кибербезопасность является одним из основных приоритетов властей республики.