Луганск, , 08:54 — REGNUM Объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация необходима для защиты суверенитета не только территорий России, но и территории Луганской народной Республики (ЛНР), сообщил в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства ЛНРеспублики Владислав Кузнецов:

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Важно, что решение принято до объявления результатов референдума. Россия не бросает нас один на один с нашим врагом. Она готова бок о бок, вместе с нашими добровольцами биться против нацизма. И важно, что наши добровольцы получат те же права на социальные выплаты и гарантии, что и российские военнослужащие».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о начале частичной мобилизации и рассказал о её причинах и цели. Мобилизованы будут те, кто служил, имеет боевой опыт. В Госдуме намерены оперативно принять законы о социальных гарантиях подпадающих под мобилизацию граждан.

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