Анкара, 22 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Россия провела обмен военнопленными с Киевом. Об этом 22 сентября сообщает турецкое агентство Anadolu.

Dnr-online.ru Обмен пленными

По утверждению источника, Россия получила 50 пленных, включая бывшего депутата законодательного органа киевского террористического режима Виктора Медведчука, в то время как Киев получил 215 человек.

При этом уточняется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал обмен «важным шагом к миру».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Владислав Кузнецов написал, что референдум о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации — самое ожидаемое событие для большинства жителей республики.