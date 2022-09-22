Донецк, 22 сентября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 22 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ

В 8:37 нанесён удар с позиций в населённом пункте Нетайлово. По Куйбышевскому району Донецка, выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли населённые пункты в ЛНР и город Енакиево.