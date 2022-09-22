Херсон, 22 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Киевский режим утратил наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«[Киевские] нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области, сложив тысячи жизней [жителей б. УССР], которых насильно загнали в окопы», — заявил он РИА Новости.

Стремоусов добавил, что линия разграничения находится под контролем союзных сил, нацисты прорваться и попасть на территорию Херсонской области не смогут.