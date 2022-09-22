Амгинский район, Якутия, 22 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия отменены в Амгинском районе Якутии в связи с началом частичной мобилизации военнослужащих на спецоперацию в защиту Донбасса. Такой приказ действует в муниципалитете с 22 сентября, скан документа опубликован в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Решение приурочено к Указу президента России Владимира Путина о частичной мобилизации. Контролировать исполнение поручения будет заместитель главы района по социальным вопросам Саргылана Борисова.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости призыва части военнослужащих из запаса заявил 21 сентября президент России Владимир Путин. Призваны будут порядка 300 тыс. человек.