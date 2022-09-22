Казань, 22 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Alxr-gol.livejournal.com Хоккеисты московского «Спартака»

В составе «Спартака» шайбы забросили защитник Егор Савиков и нападающий Александр Хохлачёв.

«Спартак» прервал серию поражений из трёх матчей подряд. «Ак Барс» прервал трёхматчевую победную серию.

На сегодняшний день «Спартак» занимает второе место в Западной конференции, на счету команды 12 очков. «Ак Барс» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 11 очками.

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