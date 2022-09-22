Москва, 22 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Риски завоза в Россию чумы, вспышка которой зафиксирована в Монголии, расцениваются как минимальные. Об этом сегодня, 22 сентября, заявили в Роспотребнадзоре.

Чума

В сомоне Мёст аймака Ховд Республики Монголия подтвержден случай заболевания взрослого человека бубонной чумой. Ранее был подтверждён ещё один случай чумы в том же аймаке.

По мнению ведомства, риск завоза бубонной чумой в Россию минимален, потому что Расстояние от аймака Ховд до границ РФ более 500 км. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время находится на строгом контроле.

ИА REGNUM ранее сообщало, Сомон Мост аймака Ховд, что находится в западной части Монголии, закрыт на карантин из-за двух случаев бубонной чумы.

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