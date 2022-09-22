Вашингтон, , 08:48 — REGNUM США работают над искусственным интеллектом для прогнозирования потребностей киевского режима в оружии и боеприпасах, а также улучшения контроля за использованием поставляемых средств. Об этом 21 сентября сообщает издание Defense One.

Искусственный интеллект geralt

По его данным, расположенный во Франкфурте (Германия) совместный операционный центр Международного координационного центра доноров (IDCC), объединяющий специалистов из США, Великобритании, ряда других стран, а также представителей киевского режима, в ближайшее время создаст базирующийся на искусственном интеллекте алгоритм, который позволит проверять запросы Киева на поставки оружия и боеприпасов, прогнозировать их необходимость в будущем, а также эффективно контролировать их передачу и применение.

Отмечается, что решение о создании такой системы было принято для ускорения поставок Киеву необходимых ресурсов, а также решения проблем с отслеживанием этого оружия Пентагоном.

сотрудник IDCC «Понимание степени их использования важно для понимания того, как быстро их нужно заменить».

Как сообщало ИА REGNUM, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что истребители-бомбардировщики F-16 могут быть фактически переданы нацистскому киевскому режиму через два-три года после принятия Соединёнными Штатами политического решения об их поставке.

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