Луганск, , 08:48 — REGNUM Референдум о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации — самое ожидаемое событие для большинства жителей республики, сообщил в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Владислав Кузнецов:

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«Восемь лет жители Луганска, Кировска, Первомайска, Северодонецка, Лисичанска и других городов переживали тяготы и лишения. И вот решающий момент настал!

Призываю всех жителей Луганщины высказаться по единственному вопросу: «Желаете ли вы быть частью России?». Сделать выбор сердцем, искренне и навсегда».

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы о воссоединении ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией пройдут с 23 по 27 сентября. Бюллетени о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации уже отпечатаны в типографии

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