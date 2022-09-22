Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. 22 сентября на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Известно, что эта первая встреча лидеров двух стран с декабря 2019 года.

В ходе 30-минутной встречи представители двух стран согласились с необходимостью улучшения двусторонних отношений путем урегулирования нерешенных проблем, а также договорились ускорить диалог между дипломатическими ведомствами.

Сообщается, что Юн Сок Ёль и Фумио Кисида выразили обеспокоенность северокорейской ядерной проблемой, договорившись тесно сотрудничать в её решении с мировым сообществом.

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