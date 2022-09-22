Грозный, 22 сентября 2022, 08:47 — REGNUM В Чечне нет случаев отказа от мобилизации для участия в спецоперации. Все, кто отправляется служить родине, делают это добровольно. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.
По словам главы региона, все, кто находится в боевых подразделениях на территории б. УССР, имеют опыт борьбы с терроризмом и экстремизмом, поэтому есть уверенность, что освободив от этого Чечню, они уничтожат врага и в бывш. УССР.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации власти Чечни выполнят на все 100%.
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