Грозный, 22 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Чечне нет случаев отказа от мобилизации для участия в спецоперации. Все, кто отправляется служить Родине, делают это добровольно. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Mil.ru Рамзан Кадыров

«Наши бойцы, те, кто даже призваны служить, призваны воевать, защищать государство, все идут добровольно. Мы никого не отправляем. Они все пишут рапорты и идут добровольно. У нас нет ни одного случая, чтобы среди них был отказник», — цитирует Кадырова ИА «Чечня Сегодня».

По словам главы региона, все, кто находятся в боевых подразделениях на территории б. УССР, имеют опыт борьбы с терроризмом и экстремизмом, поэтому есть уверенность, что, освободив от этого Чечню, они уничтожат врага и в бывш. УССР.

«Я говорю, что мы не закончим СВО, пока полностью не уничтожим этот сатанизм. Если нужно, дойдем и до Киева, чтобы не оставить их», — заявил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации власти Чечни выполнят на все 100%.