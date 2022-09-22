Петропавловск-Камчатский, 22 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. На Камчатке спасатели нашли туристов, которые пропали в районе Больших банных источников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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На поиски людей была направлена дежурная смена Камчатского спасцентра. Туристы сами вышли на встречу спасателям.

У путешественников застряли и сломались два автомобиля. Вытащить машины не удалось и туристы пошли пешком.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке пропала группа туристов из пяти человек, которая отправилась 19 сентября на Большие Банные источники и должна была вернуться в Петропавловск-Камчатский 20 сентября.