Самара, 22 сентября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. 28 российских предприятий представили свою продукцию на выставке «Промышленный салон» в Самаре. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

ИА REGNUM Промышленность

Сообщается, что выставка открылась в непростой момент, когда от работы отечественной промышленности напрямую зависит безопасность России. На выставке представили свою продукцию 28 предприятий из Ленинградской, Липецкой, Московской, Пермской областей, Казахстана и Белоруссии.

Отмечается, что выставка на протяжении многих лет остаётся одной из ключевых площадок Самарской области для развития деловых отношений между представителями бизнеса, науки и органов власти. При этом в сегодняшних условиях она становится еще более востребованной и актуальной. На площадке салона предприятия демонстрируют современные тенденции в сварочном оборудовании, машиностроении, металлообработке, научных разработках вузов.

«Все экспозиции и участники выставки, я уверен, отражают нацеленность региона и страны на выполнение поставленной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задачи по достижению технологического суверенитета России. Таким образом, деловая программа выставки является эффективным инструментом для решения комплекса злободневных задач, связанных с импортозамещением», — приводит пресс-служба слова министра промышленности и торговли Самарской областиАндрей Шамин.

Сообщается, что на этой выставке представлено очень много оборудования немеханической обработки: ультразвуковая и лазерная.