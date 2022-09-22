Париж, , 08:46 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мир «оказать максимальное давление» на президента Российской Федерации Владимира Путина, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия все больше и больше изолируется и погружается в ситуацию, которую хочет только она одна и которая является незаконной и нелегитимной», — заявил Эммануэль Макрон.

Президент Франции также выразил сожаление по поводу выбора российского коллеги прибегнуть к частичной мобилизации.

«Сделанный выбор противоречит смыслу истории», — заключил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, первая леди Франции Брижит Макрон встретилась с Еленой Зеленской, женой главы киевского режима Владимира Зеленского, в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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