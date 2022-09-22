Токио, 22 сентября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. «Ядерные» обвинения со стороны Японии в адрес России звучат по меньшей мере странно. Об этом заявил посол России в Японии Михаил Галузин, жёстко раскритиковав вновь появившиеся в японских СМИ многочисленные инсинуации о якобы допускаемой Россией возможности применения ядерного оружия в связи со специальной военной операцией на территории б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Удивляет тот факт, что японские власти и журналисты словно бы забывают о том, кто и где первым использовал атомные боезаряды в вооруженном конфликте и какая из мировых держав имеет опыт применения всех видов оружия массового уничтожения», — указал дипломат в заявлении, опубликованном на страницах российского посольства в соцсетях.

Галузин напомнил, что именно Соединенные Штаты — единственное государство, размещающее ядерное оружие за пределами своей национальной территории, а также именно Вашингтон в ходе вооруженной агрессии против бывшей Югославии в 1999 году применял боеприпасы с обедненным ураном.

При этом принципиальная российская позиция состоит в недопустимости ядерной войны, подчеркнул посол.

«Именно наша страна инициировала принятие 3 января сего года совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, в котором констатировано, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана», — указал дипломат.

Галузин также напомнил о чётко прописанных условиях возможного применения ядерного оружия Россией — «только лишь в ответ на применение против РФ и её союзников оружия массового поражения или в случае агрессии» против России, когда под угрозу поставлено само существование государства.

«Странно слышать «ядерные» обвинения в адрес России со стороны Японии, которая, как это хорошо известно, уповает в своей политике безопасности не на что-нибудь, а как раз на американский ядерный «зонтик», постоянно заботясь о его прочности и безотказности», — добавил российский дипломат.

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Он также отметил, что «антироссийские рассуждения в Японии в связи с непростой ситуацией на Запорожской АЭС, которая продолжает подвергаться массированным обстрелам со стороны Киева, вызывают недоумение».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в видеообращении к гражданам России президент страны Владимир Путин заявил, что попытка шантажировать Россию ядерным оружием может обернуться против тех, кто это делает. Он подчеркнул, что Москва может использовать все средства поражения, имеющиеся у неё в арсенале, при этом Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование ядерного оружия будет иметь для России «беспрецедентные последствия». Однако он добавил, что российские ядерные силы России в настоящее время не демонстрируют изменений в боеготовности.

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