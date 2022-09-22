Киев, 22 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Владимир Зеленский перечислил компоненты «формулы мира». Глава киевского режима выступил по видеосвязи на Генеральной Ассамблее ООН.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

«Это формула, которая предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость», — сказал Зеленский.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания президента США Джо Байдена в ООН.

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