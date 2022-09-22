Чебоксары, , 08:43 — REGNUM В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, которых обвинили в попытке сбыть 6,4 кг наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантами уголовного дела стали шесть человек. Правоохранители считают, что они вошли в состав организованной преступной группы в 2021 году и занимались сбытом наркотических веществ. По данным следствия, роли между ними были «строго распределены»: они занимались доставкой наркотиков, хранением, фасовкой, а также организацией тайников-закладок для последующего сбыта.

В ходе следствия и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители по месту проживания обвиняемых, а также из оборудованных для сбыта тайников изъяли почти 6,4 кг различных наркотических средств.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении 19 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотиков»), ч. 3 ст. 30 УК РФ, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ»). Материалы дела переданы в Московский районный суд Чебоксар.

Напомним, что ранее в Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении жителя Липецкой области, которого обвинили в доставке в регионы, в том числе в Чувашию, около 5 кг наркотиков.

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Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года стало известно, что в Чувашии вступил в приговор иностранцу и жителю Ярославля, которых уличили в организации крупного производства синтетических наркотиков в Татарии. Им назначено по восемь лет колонии строгого режима.

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