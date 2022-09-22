Якутск, 22 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Двухэтажный многоквартирный дом в Якутске после пожара остался без коммуникаций, несколько человек — без жилья. Покидая квартиры на втором этаже здания, люди были вынуждены выпрыгивать из окон и получили травмы, рассказали жильцы повреждённого огнём здания ИА SakhaDay.

23.mchs.gov.ru На пожаре

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Одна из женщин, Роза Красильникова, выбросила из дома ортопедический матрас и вытолкнула на него 14-етнего сына, её трёхлетнюю дочь помогли спустить вниз мужчины. Сама женщина обожгла руки, когда прыгала, держась за горящую раму. Её мать упала неудачно, ударившись спиной о фундамент, и травмировала копчик. Люди были вынуждены покидать жильё в том, в чём были — без тёплой одежды и обуви. Некоторым после эвакуации и ликвидации пожара ночью было некуда пойти. Люди подчёркивают, что эвакуировались самостоятельно, без чьей-либо помощи.

Сейчас в здании отсутствуют электричество и водоснабжение, повреждена лестница на второй этаж, коридор и несколько квартир. Люди сомневаются в пригодности своего жилья для дальнейшего проживания. Отопление в дом дали, но труба протекает.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС по региону сообщило об эвакуации восьми жильцов. Всего в доме, где ночью 21 сентября случился пожар, живёт 51 человек.